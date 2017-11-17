الجيش العراقي يبدأ اقتحام مدينة راوه آخر معاقل داعش بالبلاد

قال قائد عسكري بالجيش العراقي، اليوم الجمعة، إن قواتهم بمساندة مقاتلي العشائر بدأت اقتحام مدينة راوه بمحافظة الأنبار، آخر معاقل داعش في البلاد.

وأوضح قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي، أن “قطاعات الجيش من عمليات الجزيرة والفرقة السابعة وبمساندة مقاتلي العشائر، بدأت اقتحام مدينة راوه 230كم غرب الرمادي، آخر معاقل داعش”.

وأضاف المحمدي، أن “اقتحام المدينة تم من 3 محاور الجنوبي والغربي والشرقي لراوه” مشيرا إلى أن “مقاتلات التحالف الدولي، ومروحيات الجيش، تساند القطاعات العسكرية في عمليات الاقتحام”.

يذكر أن مدينة راوه سيطر عليها داعش بعد منتصف عام 2014، وهي تعتبر آخر مدينة عراقية خاضعة له، وبعد تحريرها يصبح العراق محررًا بالكامل من التنظيم.