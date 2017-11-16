ترامب يحث مجلس الأمن على تجديد التحقيق الخاص بأسلحة سوريا الكيماوية

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، جميع أعضاء مجلس الأمن على مساندة تجديد التحقيق الدولي في الهجمات بأسلحة كيماوية في سوريا، قائلا إنه ضروري لمنع الرئيس بشار الأسد من استخدام هذه الأسلحة.

وأضاف ترامب على تويتر قائلاً “ثمة حاجة لأن يصوت جميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تجديد آلية التحقيق المشتركة الخاصة بسوريا، لضمان ألا يقوم نظام الأسد بعمليات قتل جماعي بأسلحة كيماوية مرة أخرى”.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة اليوم على مشروعين متنافسين أحدهما أمريكي والآخر روسي بشأن تجديد التحقيق الدولي في تحرك قد يتسبب في استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) للمرة العاشرة لعرقلة التحرك ضد سوريا.