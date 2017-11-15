فرنسا: الحريري وأسرته سيصلون باريس خلال “الأيام المقبلة”

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن الدعوة التي وجهها لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للقدوم إلى فرنسا ليست عرضًا لمنفى سياسي.

وأضاف للصحفيين في بون عندما سُئل عن عرضه المنفى على الحريري: “كلا إطلاقًا آمل أن يكون لبنان مستقرًا، وأن تكون الخيارات السياسية متسقة مع حكم المؤسسات”.

وتابع: “نحن بحاجة للبنان قويًا مع احترام وحدة أراضيه. نحتاج لزعماء لديهم الحرية في خياراتهم ويمكنهم التحدث بحرية”.

وقالت الرئاسة الفرنسية، اليوم: إن الرئيس إيمانويل ماكرون دعا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وأسرته إلى فرنسا سعيًا لنزع فتيل أزمة بالشرق الأوسط.

وأعلن الحريري استقالته المفاجئة قبل نحو 11 يومًا من العاصمة السعودية الرياض، مما دفع بلبنان إلى صدارة التنافس على النفوذ الإقليمي بين السعودية وإيران.

وقال قصر الإليزيه في بيان: “بعد الحديث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وجه الرئيس دعوة إلى سعد الحريري وأسرته إلى فرنسا”.

وقال مصدر في قصر الرئاسة الفرنسي إن الحريري سيصل إلى فرنسا في “الأيام القادمة” مع أسرته.