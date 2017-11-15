إيطاليا تصف مخيمات إيواء المهاجرين في ليبيا بالجحيم

اعتبر نائب وزير الخارجية، ماريو جيرو، أن الوضع في ليبيا “يشبه الجحيم”، تعليقًا على الأنباء التي تحدثت عن معاملة “لا إنسانية” يتعرض لها المهاجرون في مخيمات الإيواء الليبية.

ونقلت وكالة “أكي” الإيطالية عن جيرو قوله، اليوم الأربعاء، إن “هذه الأخبار تضع الأمم المتحدة في موقف محرج، لأنها تعرف ما يحدث منذ فترة طويلة، والأمر ليس جديدًا، لمجرد أن الصحف الإنجليزية تكتب عنه الآن، أو لأن مسؤولًا أمميًا يُخبرنا بأننا لا نعرف ما هي المشكلة”.

وتابع: “لقد وصفت الوضع في ليبيا بالجحيم في الثامن من آب/أغسطس الماضي”.

وأشار إلى أنه يسعى منذ تلك اللحظة لإيصال المنظمات غير الحكومية الإيطالية إلى مراكز الإيواء، لأن هذا الأمر يتعذر على الأمم المتحدة، التي تفتقر إلى إذن للدخول، لأنها “تتدخل فقط إنْ توصل مجلس الأمن إلى اتفاق في ليبيا”.

وكانت شبكة “سي أن أن” الأمريكية قد كشفت في تقرير مصور عن وجود أسواق لبيع وشراء المهاجرين في ليبيا.

وكشف التقرير الأمريكي أن مزادات البيع تتم في 9 مواقع، أهمها زوارة وصبراتة وسبها وغدامس والزنتان وغريان، وغيرها من المناطق الأخرى.

وتضمن التقرير مقطعًا مصورًا لمزاد على أطراف العاصمة طرابلس، التقطته كاميرا هاتف جوال، أظهر عملية بيع مهاجرين أفارقة بينهم مهاجرون من نيجيريا.

وندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد رعد الحسين، الثلاثاء، بسياسة الاتحاد الأوروبي القاضية بمساعدة السلطات الليبية على اعتراض مهاجرين في البحر المتوسط، وإعادتهم إلى سجون “مروعة ولا إنسانية” في ليبيا.

وقال الحسين في بيان له: إن “معاناة المهاجرين المحتجزين في ليبيا وصمة على ضمير الإنسانية”، مؤكدًا أن “سياسة الاتحاد الأوروبي القاضية بمساعدة خفر السواحل الليبيين على اعتراض وإعادة مهاجرين في المتوسط لا إنسانية”.