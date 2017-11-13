إسرائيل تعتقل قياديًا كبيرًا في الجهاد الإسلامي

المصدر: أ.ف.ب

أعلنت إسرائيل الإثنين اعتقال أحد كبار قياديي حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تندرج في إطار التوتر المتزايد بين الطرفين منذ فجّر الجيش الإسرائيلي نفقًا حفرته الحركة بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية.

وجاء اعتقال طارق قعدان (47 عامًا) في إطار حملة مداهمات نفذتها القوات الإسرائيلية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية وأسفرت عن اعتقال 14 فلسطينيًا آخر، بحسب ما أفاد مصدر أمني فلسطيني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه “اعتقل ليل الأحد الإثنين قياديًا كبيرًا من بلدة عرابة قرب جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة”.

وأكد مصدر في حركة الجهاد الإسلامي أن قعدان أوقف ضمن حملة اعتقالات نفذتها القوات الإسرائيلية و”داهمت خلالها منزله وقامت بتفتيشه”.

وطارق قعدان متزوج وأب لخمسة أبناء وسبق أن أمضى سنوات في السجون الإسرائيلية بسبب نشاطه في الجهاد الإسلامي.

وتعد محافظة جنين إحدى معاقل حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة.

من جهته قال مصدر أمني فلسطيني لوكالة فرانس برس إن الجيش الإسرائيلي اعتقل فجر الإثنين “14 شابًا فلسطينيًا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية”.

وقال المصدر “اقتحمت قوات الاحتلال مدنًا وقرى في الضفة الغربية ونفذت حملة دهم وتفتيش للمنازل اعتقلت خلالها 14 شخصًا لدواع أمنية”.