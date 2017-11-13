تقارير: تحطم طائرة حربية سورية في مطار “الناصرية” قرب دمشق

أفادت تقارير بأن طائرة حربية مقاتلة من طراز “ميغ-23 م ل MIG-23 ML” روسية الصنع تابعة لقوات الحكومة السورية تحطمت في مطار الناصرية العسكري، في منطقة القلمون الشرقي، ريف دمشق، أثناء محاولة الطيار الهبوط بها.

والطائرة المذكورة تابعة للواء 30، التابع للسرب 77 المتمركز في الناصرية، تحطمت الثلاثاء الماضي عندما حاول قائدها العقيد الطيار “شادي حسين”، الهبوط بعد طلعة تدريبية، والذي أصيب برضوض وكدمات في الحادث.

وسبب تحطم الطائرة، بحسب تقرير موقع زمان الوصل الإخباري، خطأ من الطيار تسبب بتحطم عجلات الطائرة وخروجها عن المهبط، ثم تحطم الجناح ومجموعة الذيل وأجزاء أساسية من هيكل الطائرة، وتعطل محرك الطائرة نتيجة دخول الأتربة والحجارة إليه.

وكانت الطائرة واحدة من خمس طائرات متبقية في “السرب 77 مقاتل ميغ-23 م ل”، من أصل 13 طائرة كانت في السرب قبل بدء استخدام النظام السوري للطيران الحربي في الحرب الدائرة، منذ العام 2011.

ونفذ هذا السرب مئات الغارات على القلمون الغربي والشرقي ومناطق أخرى ما بين العامين 2013 و2017 رغم كونه سربًا مقاتلًا مخصصًا لعمليات الدفاع الجوي وليس لقصف الأهداف الأرضية.