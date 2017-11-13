سقوط 100 شخص بين قتيل وجريح في قصف روسي لسوق بريف حلب الغربي 

أكد مسؤول بالدفاع المدني السوري، اليوم الإثنين، سقوط أكثر من 100 شخص، بين قتيل وجريح؛ جراء قصف طائرات روسية لسوق في مدينة الأتارب، بريف حلب الغربي.

وقال علي عبيد، من الدفاع المدني، في مدينة الأتارب: “إن أكثر من 100 شخص سقطوا بين قتيل وجريح، ظهر اليوم، في استهداف طائرات روسية لسوق الأتارب بـ 3 صواريخ متتالية، ما أدى لدمار السوق”.

وأضاف، أن مستشفى الأتارب أغلق، ولم يعد يستقبل المصابين؛ بسبب أعدادهم الكبيرة، لافتاً إلى أن سبب ارتفاع عدد الضحايا، يعود للقصف المتتالي على السوق.

وأشار، إلى أن السوق دمر بشكل كامل، وأن عدداً كبيراً من الجثث والجرحى لا تزال تحت الأنقاض.