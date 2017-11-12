نتنياهو يهدد برد “صارم جدًا” إذا استهدفت فصائل فلسطينية أهدافًا إسرائيلية

هدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برد “صارم جدًا”، في حال استهدفت فصائل فلسطينية في غزة أهدافًا إسرائيلية، ردًا على تفجير الجيش الإسرائيلي نفقًا فلسطينيًا على الحدود مع القطاع، قبل أسبوعين.

وبحسب بيان صدر عن مكتبه، قال نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية صباح اليوم في القدس: “سنرد بصرامة كبيرة جدًا على كل من يحاول أن يعتدي علينا من أي جبهة كانت، أقصد جميع الأطراف سواء كانت فصائل مارقة أو تنظيمات، أو أي طرف كان”.

وحمّل نتنياهو حركة حماس الفلسطينية، المسؤولية عن أي هجوم يُشن ضد أهداف إسرائيلية من قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قصف نفقًا يتبع لحركة الجهاد الإسلامي، قرب حدود قطاع غزة، في الـ30 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ ما أسفر عن مقتل 12 فلسطينيًا، وإصابة 11 آخرين.

ومساء أمس السبت، هددت الحكومة الإسرائيلية، برد “قوي وحازم” على الحركة في حال ردت الأخيرة على قيام الجيش الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين بتفجير النفق.

وبدأ الجيش صباح اليوم الأحد، تدريبات ومناورات عسكرية واسعة، ستستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، في غلاف مستوطنات غزة (جنوب).

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” والقناة العبرية السابعة، عن متحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، لم تسمه، قوله، إن هذه التدريبات تأتي في إطار “تجهيز مسبق لها للوقوف على استعدادات الجنود لأي حالة تأهب”.