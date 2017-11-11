الجيش السوري يرفض التفاوض مع داعش مقابل تسليم جثث جنود روس

رفض الجيش السوري السبت التفاوض مع مسلحي تنظيم داعش لإجلاء المدنيين ومسلحي داعش من حويجة قاطع مقابل تسليم جثث ثلاثة مقاتلين روس .

وقال مصدر في المعارضة السورية طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “إن الجيش السوري رفض التفاوض مع مسلحي داعش والذين يقدر عددهم بحوالي 100 عنصر ممن انسحبوا من مدينة دير الزور بالسماح لهم وللمدنيين بمغادرة حويجة كاطع مقابل تسليم جثث ثلاثة جنود روس قُتلوا خلال المعارك في مدينة دير الزور “.

وأكد المصدر أن الجيش السوري يستهدف منذ أمس منطقة الحويجة بسلاح المدفعية، وهو ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من المدنيين، مشيراً إلى أن الجيش بدأ أيضاً بتجهيز جسر عائم للوصول إلى الحويجة.

وأبدى المصدر تخوفه على حياة المدنيين بعد أن توعد قائد الدفاع الوطني التابع للنظام “فراس عراقية” المدنيين العالقين في حويجة كاطع بالقتل في حال تم اقتحام الحويجة من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين له.

واستنكر المصدر التصريحات التي نقلت عن مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بأنهم يودون المساهمة في إجلاء المدنيين المحاصرين في جزيرة حويجة قاطع.

وكان المحاصَرون قد أطلقوا أمس الجمعة نداء استغاثة موجّهاً إلى التحالف الدولي والهيئات المدنية من أجل إجلائهم إلى قرية الحسينية شرق نهر الفرات .