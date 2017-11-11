ليبرمان: لن نسمح للمحور “الشيعي” بتحويل سوريا إلى قاعدة انطلاق أمامية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفغيدور ليبرمان، اليوم السبت، إن إسرائيل لن تسمح للمحور “الشيعي” بتحويل سوريا إلى قاعدة انطلاق أمامية.

وأضاف ليبرمان في تصريح صحفي: “تنظر إسرائيل بعين الخطورة الشديدة إلى أي مساس بسيادتها وسترد بقوة على أي تصرف استفزازي”.

وكان ليبرمان يعقب على إطلاق الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، صاروخ باتريوت على طائرة دون طيار اقتربت من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال ليبرمان: “تعتبر إسرائيل النظام السوري مسؤولا عن أي إطلاق للنار وانتهاك للسيادة، ونطالبه بلجم كل العناصر الفاعلة في أراضيه”.

وتابع قائلا “لن نسمح للمحور “الشيعي” بتحويل سوريا إلى قاعدة انطلاق أمامية”.

وسبق لإسرائيل أن حذرت من أنها لن تسمح لإيران بإقامة قواعد لها في سوريا.