وزير الخارجية المصري يبدأ جولة تشمل 6 دول عربية

يبدأ وزير الخارجية المصري ،سامح شكري، جولة دبلوماسية ،السبت، تشمل كلًا من الأردن ،والإمارات ،والكويت ،والبحرين، وسلطنة عُمان، والسعودية.

وحسب وزارة الخارجية، يبحث الوزير العلاقات الثنائية، والتطورات في المنطقة، وخصوصا في لبنان، علاوة على نقله رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قادة الدول الست.

وحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، فإن “جولة الوزير شكري تأتي في إطار التشاور الدائم بين مصر والأشقاء العرب، حول مجمل العلاقات الثنائية، والأوضاع في المنطقة، خاصة في ظل ما يشهده المسرح السياسي في لبنان من تطورات”.

وقال أبو زيد، في بيان وصلت “إرم نيوز” نسخة منه: “إن الوزير سينقل رسائل من رئيس الجمهورية إلى قادة الدول العربية، التي تشملها الجولة، فضلًا عن إجراء مباحثات ثنائية مع نظرائه من وزراء الخارجية”.

وأشار إلى أن “الوزير سيؤكد خلال الجولة على موقف مصر الثابت، بشأن ضرورة الحفاظ على التضامن العربي في مواجهة التحديات المختلفة، التي تشهدها المنطقة، وتأثيراتها المحتملة على الأمن القومي العربي”.

وأفاد أبو زيد بأن “وزير الخارجية سينقل رؤية مصر، وتقييمها لكيفية التعامل مع التحديات، فضلًا عن التأكيد على سياسة مصر الثابتة والراسخة، التي تدفع دائمًا بالحلول السياسية للأزمات ،وضرورة تجنيب المنطقة المزيد من أسباب التوتر أو الاستقطاب وعدم الاستقرار”.