تونس تكشف عن إحباط مخطط إرهابي لتفجير البرلمان

كشف وزير الداخلية التونسي لطفي براهم، الجمعة، خلال جلسة استماع في البرلمان التونسي، أنّ الأمن التونسي أحبط العديد من العمليات الإرهابية الخطيرة، من أخطرها على الإطلاق،عملية إرهابية كانت ستستهدف مجلس نوّاب الشعب.

و تعتبر هذه المرة الأولى في تونس التي يتم فيها الكشف عن مخطط لتفجير البرلمان التونسي.

وأوضح براهم أنّ عناصر متشددة، كانت تُخطّط لتنفيذ عمليّتها الإرهابيّة تلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الجمهوريّة في تونس، وبعد شهر من عمليّة سوسة الإرهابيّة، وكذلك في التاريخ نفسه الذي اغتيل فيه الناب عن حركة الشعب و المعارض التونسي محمد البراهمي.

و كان محمد البراهمي قد اغتيل، بتعرضه لإطلاق نار أمام منزله الواقع بولاية أريانة (شمال شرق تونس العاصمة) من قبل مجهولين، في 25 يوليو/تموز من عام .2015

و أشار الوزير التونسي، إلى أنه تم القبض على العديد من العناصر المتشددة، بالتنسيق مع القوات الأمنية في العاصمة التونسية، مؤكدا على أن المؤسسة الأمنية التونسية ستبقى على حياد تام وستلتزم بالقانون والديمقراطية والدستور، و ستتصدى لكل من يسعى إلى تهديد الشعب التونسي، حسب تعبيره.

و في رده على سؤال حول حادثة الطعن الأخيرة التي استهدفت ضابطي شرطة تونسيين بباردو قرب مبنى البرلمان، اعتبر براهم أن هذا الهجوم، يمكن أن يحصل حتى في أعتى الدول، “لكنه اليوم يعكس يأس الإرهابيين ونجاح الأمن التونسي في مكافحة الإرهاب”.

كما أقر الوزير التونسي، بوجود بعض الثغرات في المؤسسة الأمنية التونسية، لكن ليس بالشكل الذي يسوق له، وفق تعبيره، موضحا أن مراجعة المنظومة الأمنية التونسية تتم كلما كان هناك خلل، مشيرا في الآن نفسه، إلى أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية و تركيز كاميرات مراقبة في باردو، قريبا .