بالصور.. مظاهرات في موريتانيا ضد حُكم مخفّف على مدون أساء للرسول

شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء اليوم الجمعة، مظاهرات ضد قرار محكمة نواذيبو شمال البلاد بالحكم سنتين على مدوّن أساء للرسول صلى الله عليه وسلم.

وتصدّت الشرطة للمتظاهرين بالهراوات، والعصي، والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم .

ومنعت الشرطة المتظاهرين من الاقتراب من القصر الرئاسي حيث كانوا يعتزمون إيصال رسالة الرفض والاستنكار.

وأدت الاحتكاكات بين قوات الأمن والمتظاهرين إلى وقوع إصابات طفيفة، واعتقال بعض المتظاهرين قبل الإفراج عنهم .

وقام المتظاهرون بإحراق إطارات السيارات، وإلقاء الحجارة باتجاه الشرطة ،وإغلاق بعض الطرق الرئيسة في العاصمة قبل تدخل الشرطة في مشهد يشبه إلى حدّ كبير “لعبة الكرّ والفرّ” .

وكانت دعوات أُطلقت من قِبل جهات عديدة على شبكات التواصل الاجتماعي للانتصار للرسول الكريم، ورفض الحُكم الجائر المُخفَّف لـ ” محمد الشيخ ولد أمخيطير” الشاب الذي يقبع في السجن منذ 4 سنوات.

وأكدت رابطة العلماء في موريتانيا استئناف الحكم، وعودة المسيء للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى سجنه، معتبرة “أن التظاهر غير مرخص”.

وقالت الرابطة في بيان مقتضب لها: “علمنا بعد الاتصال بالجهات الرسمية المختصة، أن القرار الصادر عن المحكمة الإقليمية في نواذيبو، المتعلق بالمتهم بالنيل من الجناب النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، أصبح مستأنفا من الجهات المختصة”.

ودعت منظمات وهيئات لعلماء ودعاة من مختلف التيارات للتظاهر ضد قرار المحكمة في نواذيبو الذي يمنح عمليًا الحرية لكاتب المقال المسيء للرسول الكريم.