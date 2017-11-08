كبير مستشاري خامنئي: معركة إدلب ستبدأ قريبًا

رجّح كبير مستشاري المرشد الأعلى في إيران، علي أكبر ولايتي، أن النظام السوري سيبدأ قريبًا معركته للسيطرة على محافظة إدلب.

وقال ولايتي عقب لقاء مع محافظ حلب حسين دياب، أمس الأربعاء، إنه “يتوقع أن يستعيد الجيش السوري قريبًا محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، فضلًا عن شرق سوريا، وهي منطقة خاضعة لسيطرة القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة”.

وأضاف: “سنرى قريباً تحرير المنطقة الشرقية من سوريا، ومن ثم منطقة إدلب غرب سوريا”، بحسب وكالة أنباء “مهر” شبه الرسمية.

وأشاد ولايتي الذي يزور دمشق منذ الاثنين الماضي، بما أسماه بـ”النجاحات التي يحققها الجيش السوري وحلفاؤه بما في ذلك حزب الله اللبناني”، مضيفاً أن “تدخل طهران في الحرب الأهلية السورية حال دون وقوع أعمال عنف على نطاق واسع”.

وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، معتبرًا أن “تحرير حلب كان ضربة قاسية للمتشددين، وبداية لنهايتهم في سوريا”، على حدّ قوله.

واعتبر ولايتي أن “زيارة الوفد الإيراني إلى حلب هي تأكيد على استعداد الشعب الإيراني للوقوف إلى جانب سوريا في مرحلة الحرب، ومرحلة إعادة الإعمار”.