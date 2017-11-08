واشنطن تسخر من طلب دمشق الانضمام لاتفاق باريس للمناخ

أعربت واشنطن، الثلاثاء، عن سخريتها من طلب النظام السوري الانضمام لاتفاق باريس لحماية المناخ، واصفة الأمر بـ”المثير للسخرية”.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها ناطقة وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، خلال الموجز الصحفي اليومي لها.

وقالت ناورت تعليقًا على الطلب السوري “إذا كانت الحكومة السورية تهتم كثيرا بما هو موجود في الجو فالأحرى بها أن تبدأ بعدم قصف شعبها بالغازات السامة”.

وأمام قمة المناخ الـ23 في مدينة بون الألمانية، التي انطلقت الإثنين وتمتد لـ12 يومًا، أعلن النظام السوري، الثلاثاء، عزمه الانضمام الى اتفاق باريس.

ويبحث المشاركون في المؤتمر، آليات محددة لتنفيذ اتفاق باريس الموقع في مؤتمر الأمم المتحدة لحماية المناخ الذي عقد في العاصمة الفرنسية، باريس عام 2015.

يذكر أن اتفاق باريس وضع هدفا رئيسيًا لها وهو خفض درجة حرارة الأرض درجتين مئويتين عبر الحد من انبعاثات الغازات خاصة ثاني أكسيد الكربون، ودعم التحول لاستخدام مصادر الطاقة النظيفة وتقليل استخدام المحروقات.