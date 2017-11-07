إدارة مطار “بنينا” في بنغازي الليبية تهدد بإغلاقه أمام حركة الطيران

كشف مصدر إعلامي ليبي مطلع، اليوم الثلاثاء، السبب الرئيس وراء تهديد إدارة مطار بنينا في بنغازي بإغلاق المطار أمام حركة الطيران.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ “إرم نيوز” من بنغازي، إن “الأجهزة الأمنية المتواجدة في المطار حولت العمل به إلى فوضى، فهي تصعد المسافرين إلى الطائرات وفق أهوائها، وتقدم الواسطة على القانون، مما يترتب عليه منع مسافرين آخرين من ركوب الطائرات، خاصة في الرحلات الداخلية، فضلا عن تصعيد ركاب إلى الطائرات أو إنزالهم منها دون المرور على أجهزة التفتيش”.

وأضاف أن “الإجراءات الأمنية، خاصة طلب موافقة أمنية من القادمين وتدقيقها والتضارب في الصلاحيات يستغرق وقتاً، مما يتسبب في إحداث ربكة في المطار”.

وناشد المصدر القيادة العامة للجيش الوطني التدخل لوضع حد لهذا الانفلات، وإلغاء الموافقات الأمنية أو تقنينها، وضبط العمل في المطار الذي يعد نافذة مدينة بنغازي على العالم.

وكانت إدارة مطار بنينا الدولي قد هددت أمس بإيقاف العمل في المطار إذا استمرت فوضى عمل الأجهزة الأمنية به.

وأوضحت الإدارة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أنه “نظرا لعدم الالتزام والتقيد بالتعليمات المتكررة الصادرة عن إدارة المطار، ونظرا للتداخل الواضح في الاختصاصات، خاصة الأجهزة الأمنية، وكثرة المشاكل التي تحدث بين الأجهزة الأمنية داخل المطار، وعدم الانضباط، وعدم التزام الشركات بضوابط ومهنية العمل و تجاهل تعليمات إدارة المطار، وعليه وفي حال استمرار هذه الأفعال والأعمال الفوضوية والمسيئة للمطار، فإنه للأسف سيتم إغلاق المطار حتى إشعار آخر”.

يشار إلى أن مطار بنينا افتتح في شهر تموز/ يوليو الماضي بعد 3 سنوات من الإغلاق، بســبب القتال في المدينة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والمتطرفين.