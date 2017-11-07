محمد بن زايد يلتقي سعد الحريري في أبوظبي

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في العاصمة الإماراتية، وشرح الحريري ملابسات استقالته من منصبه والظروف التي دفعته إليها، وتم التشاور في التداعيات الناتجة عنها.

وتقطع هذه الزيارة شائعات روجها الإعلام الإيراني وإعلام القوى الحليفة له عن أن إقامة جبرية فرضت على الحريري في الرياض وأنه أجبر على الاستقالة.

يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل أمس الحريري بحضور عدد من الوزراء السعوديين.

وكان الحريري أعلن مطلع الأسبوع بصورة مفاجئة في خطاب متلفز من السعودية استقالته من منصبه، وأبدى خشيته من التعرض للاغتيال في لبنان.

وقال الحريري في كلمة الاستقالة :”لمست ما يحاك سرا لاستهداف حياتي، الأجواء السائدة في لبنان شبيهة بالوضع قبيل اغتيال (رئيس الوزراء الراحل) رفيق الحريري”.