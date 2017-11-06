محمد السادس: لا حل لقضية الصحراء خارج السيادة المغربية الكاملة

قال الملك محمد السادس إن الصحراء الغربية ستظل تحت السيادة المغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مؤكدا أن “مبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب لحل هذا النزاع المفتعل مهما كلفنا ذلك من تضحيات”.

وأضاف العاهل المغربي في خطاب ألقاه مساء الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ 42 للمسيرة الخضراء، قائلا: “لا لأي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها، كما يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له”.

وتابع: “نرفض بشكل قاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة”.

وأضاف الملك محمد السادس: “منذ توليت العرش، عاهدت الله، وعاهدت الشعب المغربي، على بذل كل الجهود، من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية، وتمكين أبناء الصحراء من ظروف العيش الحر الكريم”.

وقال الملك إن المغرب “سيظل ملتزما بالانخراط في الدينامية الحالية، التي أرادها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي، في إطار احترام المبادئ والمرجعيات الثابتة، التي يرتكز عليها الموقف المغربي”.