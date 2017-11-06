وزير الداخلية اللبناني: لدي انطباع بأن الحريري سيعود للبنان خلال أيام

قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، اليوم الإثنين، أن لديه انطباعًا بأن رئيس الوزراء سعد الحريري الذي أعلن استقالته خلال وجوده في المملكة العربية السعودية سيعود إلى بيروت في غضون أيام.

وقال المشنوق للصحفيين بعد زيارته دار الفتوى اللبنانية إن لقاء الحريري مع العاهل السعودي الملك سلمان في الرياض اليوم الإثنين يدحض كل الشائعات التي سرت في البلاد، في إشارة على ما يبدو إلى تكهنات في لبنان بأن الحريري اعتقل أو أجبر على الاستقالة في المملكة.

وأضاف المشنوق: “اجتماع الحريري مع الملك سلمان يؤكد أن الدنيا بخير”.