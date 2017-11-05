نقل مقبرة جماعية إلى مدينة إدلب شمال سوريا

كشفت مديرية الدفاع المدني في محافظة إدلب، شمال سوريا، والخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، اليوم الأحد، عن أن لجنة شؤون الأسرى في المحافظة نقلت مقبرة جماعية تضم جثث قتلى من قوات النظام السوري، وذلك من معسكر الحامدية في ريف معرة النعمان إلى مقبرة في مدينة إدلب.

وأفاد المسؤول الإعلامي في الدفاع المدني في معرة النعمان، مصطفى غريب، في تصريح لموقع عنب بلدي الاخباري، بأن الجثث تعود لعساكر وضباط من قوات نظام بشار الأسد، لقوا مصرعهم في الفترة الممتدة من قطع طريق معرة النعمان في العام 2014، وحتى سيطرة فصائل المعارضة السورية على المعسكر المذكور بتاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وقال غريب، إن المقبرة تضم قتلى لقوات نظام الأسد، الذين سقطوا في معارك مع المعارضة أثناء محاولات الأخيرة السيطرة على المعسكر، وحتى تاريخ خروج قوات النظام من المنطقة في أواخر 2014.

وأضاف أن لجنة شؤون الأسرى نقلت الجثث ومنعت عناصر الدفاع المدني من تصوير عملية النقل والإدلاء بأي تصريح إعلامي.

وكانت “جبهة النصرة” (التي أصبحت الآن هيئة تحرير الشام) وفصائل مسلحة أخرى سيطرت على المعسكر الواقع على طريق دمشق- حلب، بعد معارك عنيفة مع قوات الأسد، وذلك بعد سيطرتها على معسكر وادي الضيف القريب.

وأصبحت محافظة إدلب رابع مناطق “تخفيف التوتر” في سوريا بعد اجتماع “أستانة 6″، في 15 أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك بعد تثبيت الاتفاق في ريف حمص الشمالي وسط سوريا، والغوطة الشرقية وعموم الجنوب السوري، بضمانة كل من روسيا وتركيا وإيران.