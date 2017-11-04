هكذا علّق جبران باسيل على استقالة الحريري من رئاسة الحكومة

اعتبر وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، السبت، أن “كل اللبنانيين من دون استثناء تفاجأوا باستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري”، مشدداً على أن “لبنان سيتخطى هذه الأزمة كما تخطى سواها”.

وقال باسيل رئيس حزب التيار الوطني الحر، الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون في كلمة ألقاها خلال عشاء لحزبه، في عكار شمالي لبنان: “على الصعيد الشخصي والوطني هناك حزن على الاستقالة فيما الحكومة في عز عطائها”.

ورأى أن “هناك منزعجين من اتفاق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة (في إشارة للتوافقات السياسية السابقة بينهما)، ومن علاقة التيار الوطني بتيار المستقبل (يتزعمه الحريري) وحزب الله والقوات (اللبنانية) وجميع اللبنانيين”.‎

وأشار إلى أن “لبنان أهم من كل الدول بالنسبة إلينا، ووحدة لبنان أهم من أي شيء آخر، ونتصدى لكل أزمة بالقوة والوحدة، وعلينا أن نصدق أن البلد قوي برئيسه ومؤسساته وجيشه وليرته (العملة المحلية)”.

وتابع: “حق اللبنانيين الخوف من حرب خارجية على لبنان أو من فتنة داخلية أو أزمة حكم، لكن إذا حصلت فلبنان سينتصر كما انتصر من قبل والتجارب أثبتت ذلك وكل ما حصل من خطأ في السابق نقول إنه لن يتكرر ونحن مع الشراكة”.

وشدد باسيل على أنه “لا مكان للإحباط في نفوس اللبنانيين ولا غلبة للبناني على آخر في الداخل وعلينا أن نتعود أن يكون قرارنا مستقل، ولن يكون هناك خاسر في لبنان، فإما نربح جميعاً أو نخسر جميعاً”.

وفي وقت سابق ، أعلن الحريري، استقالته من منصبه، وذلك في خطاب متلفز من السعودية.

وأرجع الحريري قراره إلى مساعي إيران “خطف لبنان” وفرض “الوصاية” عليه، بعد تمكن “حزب الله فرض أمر واقع بقوة سلاحه”.

وتولى الحريري مهام منصبه في ديسمبر/كانون أول 2016، في إطار تسوية بين مختلف التيارات لإخراج البلاد من أزمتها السياسية التي استمرت آنذاك لسنوات.