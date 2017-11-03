إحالة وزير داخلية تونس السابق إلى السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في تونس اليوم الجمعة، قرارا بسجن سفير البلاد لدى المغرب و وزير الداخلية السابق، محمد الناجم الغرسلي، على خلفية قضية “التآمر على أمن الدولة التونسية” المتعلقة برجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية.

وكان الغرسلي قد خضع الخميس للتحقيق أمام القضاء العسكري التونسي لمدة ساعات، بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

ويأتي هذا القرار في إطار الحملة التي تشنها الحكومة على “الفساد” التي انطلقت منذ 23 مايو/أيار الماضي بإيقاف رجل الأعمال شفيق جراية الذي يواجه تهم “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة”.

وقبل أشهرتعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد “بخوض هذه المعركة حتى النهاية” قائلا “لا وجود لخيارات في هذه الحرب، فإما الفساد وإما تونس”.

واعتقلت السلطات التونسية، في إطار هذه الحملة رجال أعمال معروفين، لتورطهم بـ”تهم فساد مالي وتهريب ومساس بأمن الدولة” ووضعتهم قيد الإقامة الجبرية.