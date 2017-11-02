مسؤول ليبي يروي تفاصيل جديدة حول حادثة قصف درنة

روى الحاكم العسكري لمدينة درنة، العميد حمد الشلوي، تفاصيل التفجير الذي حصل في المدينة ليل الاثنين الماضي، وأدى إلى مقتل 14 شخصًا.

وقال الشلوي لـ”إرم نيوز” اليوم الخميس، إن “شهود عيان في المنطقة أفادوا بأنه لم يُسمع صوت طيران في منطقة الانفجار ساعة وقوعه”، مشيرًا إلى أن “السكان لديهم خبرة بمعرفة أنواع الطائرات من أصواتها”.

وأضاف أن “شهود العيان سمعوا صوت طائرات تحوم في الجو عقب صوت التفجير بفترة وكانت تحلق على ارتفاعات شاهقة رجحوا من صوتها أنها بدون طيار، واستمر تحليقها لمده تزيد عن 4 ساعات”.

وأشار إلى أنه “في حالة تدخل الطيران للقصف كان سيعرف من صوته أولاً، ثم يختفي بعد تنفيذ المهمة ولا يرجع لبعد المطارات عن الهدف”.

وتابع الشلوي الذي يشغل أيضًا منصب رئيس بلدية درنة، أن “المبنى العائد للعائلة التي قتل أفرادها، حدث به التفجير من جانب أرضي واحد، ولم يتأثر السطح، بمعنى أنه لم يقصف بطيران”.

وأوضح أن “مبنى العائلة مجاور لمبنى آخر معروف أن الجماعات المتشددة تجتمع به ويحتوي على مخازن ذخائر وأسلحة، وكان هناك اجتماع لقيادات التشدد فيه”.

وبين أنه “فور الانفجار، قام أعضاء ما يسمى مجلس شورى درنة المسلح بإغلاق المنطقة، ونقل جثث العائله إلى المستشفى، ولم يسمح بالتصوير إلا بالمستشفى حسب شهود عيان”.