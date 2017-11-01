مسؤول ليبي لـ”إرم نيوز”: حسم الخلاف حول مسار المشاورات في تونس خلال يومين

قال القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس، محمد المعلول، إن الفرقاء في طرابلس وطبرق، سيواصلون المشاورات لتعزيز الإنجازات التي تحققت في الجولة الأخيرة من الحوار الذي التأم مؤخرًا في تونس تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأوضح المسؤول الليبي في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” أن الفرقاء حريصون على العودة للحوار في أقرب وقت، بغية حل الأزمة السياسية وتجاوز نقاط الخلاف حول الاتفاق الموقع بمدينة الصخيرات المغربية، في كانون الثاني/ديسمبر 2015.

وتوقع المعلول حسم الخلاف حول المسار الذي سيسلكه الفرقاء في المشاورات، خلال اليومين المقبلين، معربًا في الوقت ذاته عن تفاؤله لاستئناف الجولة الثالثة من الحوار.

في غضون ذلك، رأى المسؤول الليبي أن هناك شبه إجماع على اعتماد الحوار مسارًا وحيدًا لا بديل عنه لخروج البلاد من أزمتها، رغم فشل جولتي الحوار اللتين احتضنتهما تونس خلال الأيام الماضية، مؤملًا أن تتوج الجولة المقبلة باتفاق نهائي حول تعديل الاتفاق السياسي والمرور إلى المراحل المقبلة.

وكان المبعوث الدولي إلى ليبيا أعلن، في 21 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، انتهاء الجولة الثانية من حوار تونس بين الفرقاء الليبيين دون تحقيق تقدم ملموس في النقاط محط الخلافِ، كاشفًا عن توجه لعقد جولة ثالثة من المحتمل أن تكون الأخيرة في مسار الحوار الهادف إلى تعديل الاتفاق السياسي.