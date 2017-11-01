السلطة الفلسطينية تتسلم معابر قطاع غزة

أعلنت الحكومة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، استلامها معابر قطاع غزة كافة؛ في إطار تطبيق اتفاق المصالحة.

وتسلم ممثل حكومة الوفاق الوطني، ورئيس هيئة المعابر “نظمي مهنا” رسميًا من حركة حماس معابر قطاع غزة، وذلك بحضور رسمي وشعبي ،وبإشراف الوفد الأمني المصري ،الذي وصل إلى القطاع للإشراف على ترتيبات التسليم.

وستبدأ أجهزة السلطة العمل في معبري كرم أبو سالم المخصص للبضائع ،ومعبر بيت حانون “ايرز” المخصص لعبور الأفراد، ابتداء من اليوم الأربعاء، أما معبر رفح فسيتم العمل به بعد استلام الحرس الرئاسي له ،إضافة إلى الانتهاء من أعمال الترميم في المعبر من الجانب المصري، والتي من المتوقع الانتهاء منها في الرابع عشر من الشهر الجاري .

ورفعت صور للرئيس محمود عباس إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في معبر رفح لأول مرة منذ الانقسام.

ووصل رئيس هيئة الحدود والمعابر ،نظمي مهنا، ووفد أمني مصري رفيع المستوي إلى قطاع غزة ؛لمواكبة عملية التسليم للمعابر.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية وهيئة المعابر والحدود ،الوزير حسين الشيخ، إنه سيتم الإعلان عن إعادة العمل بشكل طبيعي على معبر رفح – كما كان قبل الـ14 من يونيو 2007- بدءًا من الـ15 من نوفمبر الجاري، وسنستمر في توفير الاحتياجات المطلوبة كافة لفتح المعبر، وفق اتفاق المعابر 2005 خلال أسبوعين.