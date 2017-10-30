بعد التصعيد الإسرائيلي بغزة.. فصائل فلسطينية تدعو حركتي حماس والجهاد للتروي

أكدت فصائل الفلسطينية وعلى راسها حركة فتح أنها لن تسمح لإسرائيل بالمضي بمخططاتها الاجرامية الرامية الى زعزة الاوضاع في قطاع غزة والقضاء على جهود المصالحة الفلسطينية .

ودعت حركتي الجهاد الاسلامي و حماس الى التروي في الرد على الجريمة الاسرائيلية التي ادت الى مقتل عدد من عنصارها .

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أسامة القواسمي، إن إسرائيل تريد تصعيد الأوضاع وخلط الأوراق في قطاع غزة بعد قرار المصالحة الفلسطينية.

وأكد القواسمي، في تصريحات صحفية، أن الهدف الأساسي من التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة هو “إعادتنا لمربع الانقسام، ونؤكد أننا متمسكون بالوحدة الوطنية، وسنقطع كل الطرق على الاحتلال”.

وأضاف “التصعيد الإسرائيلي جاء بعد القرار الفلسطيني بالوحدة، ونقول لإسرائيل نحن متمسكون بوحدة القرار السياسي الفلسطيني”، مشيراً إلى أن إسرائيل لن تقبل أن يتحد الكل الفلسطيني.

فيما قال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة “فتح” فايز أبو عيطة، في تصريح صحفي، إن “هذه الجرائم المتواصلة بحق شعبنا لن تنال من إرادة شعبنا ولا من عزيمته نحو التحرر وإنهاء الاحتلال ، وان هذه الجريمة تأتي في سياق خلط الأوراق وتوتير الأجواء لإفشال المصالحة الفلسطينية على اعتبار أن الاحتلال هو المتضرر الأول من إنهاء الانقسام ، وشدد أبو عيطة على أن “الرد الأمثل على هذه الجريمة هو المضي في تنفيذ اتفاق المصالحة”.

ودعى حزب الشعب الفلسطيني الى عدم السير وراء مخططات الاحتلال الرامية الى افشال الجهود المبذولة لانجاح المصالحة الفلسطينية قائلا ” “أن هذا العدوان العسكري الدموي يحمل مضامين سياسية واضحة عبر عنها نتياهو ووزير حربه ليبرمان بشكل جلى باتخاذهم مثل هذا القرار المتهور قبل يومين من تسلم الحكومة الفلسطينية لمعابر قطاع غزة بهدف خلط الأوراق فى الساحة الفلسطينية ومحاولة عدوانية لإعاقة المصالحة الوطنية الفلسطينية التى تتقدم بثقة على خلاف رغبة اسرائيل ومصالحها “.

وتابع ” ان الاحتلال من خلال عمليته هذه يريد ان يضغط على الجميع من اجل تغيير اولويات المصالحة والدفع باتجاه تصعيد الاوضاع نحو المربع الدموي والمواجهة العسكرية في محاولة لافشال المساعي الجادة لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بإتمام المصالحة، وما هي الا محاولة خبيثة من الاحتلال ليضع على طاولة المصالحة الملفات المعقّدة مثل الانفاق وسلاح المقاومة من اجل إفشالها “

وأوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر ، تصريح له، أن هذا الاعتداء الإسرائيلي، هو محاولة للعبث بالأجواء وتخريب جهود المصالحة. ، مشيرا إلى أن الوحدة الفلسطينية مستهدفة، مما يجعل من الاهمية التعجيل في إنجاز المصالحة الوطنية.

وفي ذات السياق قال الكاتب والمحلل السياسي عطا الله صبيحات، إن الاحتلال الإسرائيلي يريد استهداف المصالحة الفلسطينية، قبل محطة بالغة الأهمية وهي تسليم معابر قطاع غزة، فالموقف الإسرائيلي واضح وهو ضد المصالحة، ويعتبر الفصل ما بين الضفة وغزة أحد أهم المكاسب الاستراتيجية له.

وأضاف صبيحات الاستهداف له بعد سياسي، أكثر من التداعيات الأمنية، فبالأمس تم نشر القبة الحديدية، بغلاف غزة، رغم أنه لم يكن هناك أي شكل من أشكال التصعيد، والمؤشرات كانت تذهب لمزيد من الهدوء، لكن ما حدث اليوم هو أمر مفاجئ، ويضع المنطقة كلها بحالة ترقب.

وبيّن: أن إسرائيل تريد جر قطاع غزة إلى مواجهة جديدة، للقضاء على التصالح الفلسطيني، من جهة، ووضع سلاح المقاومة على طاولة المصالحة، كما أنه يريد اختبار حكومة الوفاق الوطني، التي تسلمت مؤخرًا مفاتيح قطاع غزة، بمعابره.

وذكرت مصادر إعلامية، أن القيادة المصرية تقوم باتصالات واسعة مع الفلسطينيين وجهات إقليمية لتطويق الأحداث ومنعها من التدهور، على خلفية الجريمة الاسرائيلية التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق مجموعة من سرايا القدس وكتائب القسام.