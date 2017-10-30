محكمة عراقية تقضي بحبس مسؤول هارب من حزب بارزاني 10 سنوات

أصدرت محكمة عراقية حكما بالسجن عشر سنوات على محافظ دهوك السابق، تمر رمضان فتاح، بتهمة اختلاس أموال عندما كان في منصبه.

وقالت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بيان لها “إن القرار صدر استنادًا إلى أحكام المادة 315 من قانون العقوبات العراقي”.

وأضافت أن قرار الحكم بحق المسؤول السابق تضمن “حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنح الجهة المتضررة حق طلب التعويض بعد اكتساب الحكم درجة القطعية”.

وأوضحت المحكمة أنها حققت سابقا في قضية محافظ دهوك السابق، الهارب الآن، وأحالتها إلى القضاء، مؤكدة أنه يُرجع ما بذمته من أموال عامة تسلّمها أثناء شغله للمنصب.

وينتمي فتاح إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، وشغل منصب محافظ دهوك منذ العام 2005 وبقي فيه لسنوات.

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