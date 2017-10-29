بيروت تنجو من كارثة انفجار كبرى (صور وفيديو)

نجت العاصمة اللبنانية بيروت السبت، من كارثة انفجار كبرى لنحو 1200 لتر من غاز الهيليوم، أثناء اندلاع حريق في عيادة طبية في شارع الحمراء وسط المدينة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن “رجال الإطفاء أمضوا ساعات عديدة خلال الليل وصباح اليوم الأحد، في إطفاء الحريق ومنعه من الوصول إلى مخزون الهيليوم في العيادة.

وأشارت إلى أن “النيران اندلعت مساء السبت في مبنى يضم مكاتب وعيادات، وأن رجال الإطفاء تمكنوا من منع امتداد النيران إلى آلة حديثة وضخمة لتصوير الأشعة، تضم خزانا يحتوي على حوالي 1200 لتر من غاز الهيليوم، الأمر الذي كان سيتسبب بحصول انفجار ضخم جدا لو وصلت النيران إليه”

ونسبت صحيفة “الجمهورية” نقلا عن بيان لبلدية بيروت قالت فيه إن “في حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، وبينما كان رجال الإطفاء يقومون بعمليات التبريد، حصل فجأة تسرب كبير لغاز الهيليوم بسبب عطل طرأ على الآلة، بعد أن تم قطع التيار الكهربائي عنها عند حصول الحريق، وعلى الفور أخذت فرق الإطفاء بتأمين المكان لمنع حصول كارثة جراء هذا التسرب.”

إلى ذلك، لم يشر بيان بلدية بيروت إلى أسباب حدوث الحريق أو حجم الدمار الذي تسبب به.