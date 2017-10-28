حفتر يأمر بفتح تحقيق بواقعة العثور على جثث في “الأبيار”

أصدر القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، تعليماته للمدعي العام العسكري، بفتح تحقيق فوري في واقعة العثور على 36 جثة في منطقة الأبيار الواقعة شرق بنغازي.

وأكد حفتر في رسالة وجهها إلى المدعي العام العسكري ، وصلت “إرم نيوز” نسخة منها، ضرورة أن يتوصل التحقيق “للعناصر التي ارتكبت هذه الجريمة وتحديد هويتهم والقبض عليهم لغرض محاكمتهم، واستدعاء كل من له علاقة بالواقعة، والتعرف على هوية أصحاب هذه الجثامين، وهل تم القبض عليهم في السابق وإيداعهم أحد السجون المعتمدة من القوات المسلحة أم لا”.

وشدد حفتر على أن القيادة العامة “سبق أن قامت بتوجيه بلاغات متتالية تشدد فيها على عدم القبض والعقاب خارج القانون أو فتح سجون سرية خارج الشرعية”.

يشار إلى أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الحاكم العسكري، في درنة/ بن جواد، عبدالرازق الناظوري، أمر قائد القوات الخاصة، رئيس الغرفة الأمنية المركزية العميد ونيس بوخمادة، بفتح تحقيق عاجل في قضية الجثث التي عثر عليها في منطقة الأبيار. وقامت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة بدورها بفتح تحقيق في القضية.

وعثر على الجثث مساء الخميس في مدينة الأبيار التي تبعد نحو 70 كيلومترا شرق بنغازي. وهذه الواقعة هي الأحدث في سلسلة وقائع مماثلة جرى خلالها العثور على جثث بعضها يحمل علامات التعذيب والإصابة بطلقات نارية.