العبادي: بغداد مصممة على فرض السلطة الاتحادية في البلاد‎

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن حكومته مصممة على فرض السلطة الاتحادية، في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك إقليم كردستان.

وجاء حديث العبادي خلال اتصال هاتفي تلقّاه من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، في وقت متأخر من مساء الخميس، وفق بيان للحكومة العراقية.

وقال العبادي، إن “الحكومة مصممة على تطبيق القانون والدستور في جميع المناطق”، مضيفًا أن “على إقليم كردستان الالتزام بتسليم المنافذ الحدودية والمطارات للسلطة الاتحادية”.

وأشار إلى أن “إعادة الانتشار، وفرض السلطة الاتحادية، إجراء قانوني ودستوري، وإننا نحرص على أمن المواطنين في تلك المناطق”.

من جانبه، أكد تيلرسون “موقف بلاده الداعم لوحدة العراق، وتفهمها لفرض السلطة الاتحادية في محافظة كركوك وبقية المناطق”.

وأشار وزير خارجية أمريكا إلى “أهمية تعاون الإقليم مع السلطة الاتحادية، والتأكيد على الحوار في إطار الدستور العراقي”.

وتعدّ الولايات المتحدة حليفة لكل من بغداد، وأربيل، وتقدم الدعم لقواتهما في إطار الحرب ضد تنظيم داعش.

وكرّرت واشنطن دعوتها للجانبين خلال الأيام القليلة الماضية لبدء حوار لنزع فتيل الأزمة وحل الخلافات.

وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم كردستان، استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي تؤكد الحكومة العراقية “عدم دستوريته”، وترفض التعامل مع نتائجه.

وعرضت حكومة الإقليم قبل أيام تجميد نتائج الاستفتاء ووقف العمليات العسكرية لبدء حوار غير مشروط، لكن بغداد تشترط مسبقًا إلغاء نتائج الاستفتاء.

وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية خاطفة الأسبوع الماضي، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها كركوك، دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة تذكر.

وكانت البيشمركة سيطرت على تلك المناطق في أعقاب انهيار الجيش العراقي أمام تقدم مسلحي تنظيم داعش في 2014.

وكانت عدة مناطق في نينوى بينها ناحية زمار (55 كلم شمال شرق الموصل) مسرحًا للمعارك بين الجانبين على مدى الأيام الـ 3 الماضية.