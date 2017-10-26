إقليم كردستان يتهم إيران بدعم الهجوم على الموصل

ذكر بيان صادر عن “مجلس أمن إقليم كردستان”، يوم الخميس، أن “القوات العراقية و”الحشد الشعبي” نفذا بدعم إيراني هجوماً من أربعة محاور في شمال غربي الموصل.”

وأضاف البيان أن” أمين عام “منظمة بدر” هادي العامري، ونائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس، أشرفا على تلك المعارك التي جرت اليوم شمال غرب الموصل”.

وأوضح المجلس أن” فصائل الحشد الشعبي التي شاركت في معارك اليوم هي كتائب الإمام علي وحركة النجباء ولواء التوافق ولواء الحسين وفيلق بدر ولواء العباس وكتائب جند الإمام والرد السريع بإشراف هادي العامري وأبو مهدي المهندس”.

وأضاف أنه “بحسب المعلومات الواردة من الخطوط الأمامية للمعركة فإن القوات العراقية بالتعاون مع الحشد الشعبي تواصل استخدام الأسلحة الأمريكية، التي قدمت للعراق لمحاربة داعش، وهذا يتعارض مع الدستور العراقي”.

وأشار إلى أن “قوات البيشمركة تمكنت بشكل بطولي من صد هجمات الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي بدعم من الحرس الثوري الإيراني، وتدمير ثلاث دبابات وخمس عربات عسكرية أمريكية من نوع هامفي إضافة إلى ناقلة أشخاص مدرعة مدولبة من نوع باجر تابعة للعدو”.

وطالب المجلس بإيقاف الهجمات وسحب العراق لقواته في أقرب وقت والعودة إلى طاولة الحوار لتسوية الخلافات السياسية.