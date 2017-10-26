خامنئي يحذر العبادي من “مكر” أمريكا

نصح المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، العراق، اليوم الخميس، بـ”عدم الاعتماد على الولايات المتحدة” في قتال تنظيم “داعش”.

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، فقد أبلغ خامنئي رئيس الوزراء العراقي ،حيدر العبادي ،الذي يزور إيران أن “الوحدة هي أهم عامل في مكاسبكم أمام الإرهابيين وأعوانهم.. لا تأمنوا لأمريكا.. ستضركم في المستقبل”.

وأشاد المرشد الإيراني بالانتصارات ،التي تحققها القوات العراقية في حربها ضد “داعش”، معتبرًا أنها “أصبحت منارة ومشروعًا للنهوض في المنطقة”.

ونقل الموقع الرسمي للمرشد الأعلى عنه ،خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي، قوله إنه: “من حق العراق القوي والمنتصر أن يؤدي دورًا قياديًا في المنطقة”.

وحذر خامنئي العبادي مما أسماه بـ”المكر والخديعة الأمريكية”، منوهًا إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لإيجاد فرصة لاستهداف العراق مرة أخرى.

واعتبر أن جهود الحكومة العراقية في بسط الأمن وفرض سيطرة الدولة على جميع الأراضي “خطوة مهمة ومحل تقدير”، في إشارة إلى السيطرة على كركوك ،ومناطق أخرى متنازع عليها مع إقليم كردستان.

بدوره، شكر العبادي خامنئي على الدعم ،الذي تقدمه إيران إلى العراق في محاربة تنظيم “داعش”، وقال: “نحن نعمل بجد ؛من أجل توسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية”.

وكان العبادي وصل ،مساء أمس الأربعاء، إلى طهران في آخر محطة له ضمن جولته الإقليمية، التي بدأها ،السبت الماضي، بزيارة السعودية ثم مصر والأردن وتركيا.