التحالف الدولي ينفي توجيه ضربة دامية لدير الزور السورية‎

نفى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، الثلاثاء، توجيه ضربة لمدينة دير الزور في شرق سوريا، وذلك بعدما قالت دمشق: “إن طائرات التحالف قتلت مدنيين في المدينة”.

وكان التلفزيون السوري ذكر أن :”التحالف ضرب حي القصور ،الذي تسيطر عليه الحكومة، فقتل 14 مدنيًا ،وأصاب 22 ،يوم الاثنين”.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: “إنه ليس من الواضح أي من الطائرات هي التي نفذت الضربة”، مضيفًا: “أنها أودت بحياة ما لا يقل عن 22 شخصًا”.

وأكد المتحدث باسم التحالف، الكولونيل ريان ديلون، أن “طائرات التحالف لم تنفذ ضربات جوية في أي جزء من المدينة الواقعة شرق سوريا”.

ويقول التحالف: “إنه يحقق في مزاعم من هذا القبيل، ويحرص على تجنب سقوط ضحايا مدنيين في ضرباته في سوريا والعراق”.

ويسيطر الجيش السوري على أجزاء كثيرة من مدينة دير الزور.