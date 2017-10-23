المغرب يلقي القبض على 6 عناصر موالين لداعش

ذكرت وزارة الداخلية المغربية في بيان أنه تم القبض على ستة عناصر على خلفية تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش، حسبما ذكرت اليوم وكالة الأنباء المغربية.

وقال البيان “إن البحث الجاري من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على خلفية تفكيك الخلية الإرهابية الموالية لـ (داعش) يوم 14 أكتوبر الجاري، مكن من إلقاء القبض بتاريخ 17 و 21 و 23 أكتوبر الجاري، على ستة عناصر أخرى بمدن الرباط وبني ملال ودوار “أولاد ساعد الدراع” بجماعة “مولاي عبدالله” بالجديدة، بعدما تأكد ضلوعهم في المخططات الإرهابية لهذه الخلية، والتي كانت تروم زعزعة أمن واستقرار المملكة”.

يشار إلى أن تفكيك الخلية الذي تم في الرابع عشر من الشهر الجاري قد أدى إلى القبض على 11 شخصا مع ضبط مواد كيماوية.

ونجحت السلطات المغربية منذ 2011 في تجنب أي عملية إرهابية بفضل سياستها الاستباقية، غير أنه ينتابها مخاوف من عودة المقاتلين المغاربة مع داعش إلى أراضي المملكة لتنفيذ اعتداءات، حيث يقارب عددهم 1500 شخص، كما تتخوف من الخلايا النائمة ممثلة في مجموعات أو أفراد تقدر مراكز الأبحاث عددهم بنحو 500 خلية

كان المغرب قد تعرض لاعتداءين أحدهما في الدار البيضاء عام عام 2003، وأسفر عن مقتل 45 شخصا، والآخر في مراكش عام 2011 وأسفر عن مقتل 17 شخصا.