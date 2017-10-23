العبادي لتيلرسون: الحشد الشعبي‎ ليس “مليشيات إيرانية”

المصدر: ا ف ب

شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الذي وصل في زيارة غير معلنة الإثنين إلى بغداد، على أن عناصر الحشد الشعبي مقاتلون عراقيون وليسوا “مليشيات إيرانية”، كما وصفهم الوزير الأحد.

وقال العبادي خلال لقائه تيلرسون، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء إن “مقاتلي الحشد الشعبي هم مقاتلون عراقيون قاتلوا الإرهاب ودافعوا عن بلدهم وقدموا التضحيات التي ساهمت بتحقيق النصر على داعش”.

وأوضح رئيس الوزراء أن “الحشد مؤسسة رسمية ضمن مؤسسات الدولة والدستور العراقي لا يسمح بوجود جماعات مسلحة خارج إطار الدولة، إن مقاتلي الحشد علينا تشجيعهم لأنهم سيكونون أملا للبلد وللمنطقة”.

من جهته، أكد مصدر في الرئاسة العراقية أن تيلرسون، التقى الرئيس فؤاد معصوم، من دون مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه الزيارة بعدما ردت الحكومة العراقية على تصريحات لتيلرسون غداة لقائه حيدر العبادي في الرياض، ودعوته جميع المقاتلين الأجانب والميليشيات الإيرانية للعودة إلى بلادهم.

ونقل بيان للحكومة العراقية في وقت سابق، عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء، إعرابه عن “استغرابه من التصريحات المنسوبة لوزير الخارجية الأمريكي حول الحشد الشعبي”، مؤكدا أنه “لا يحق لأي جهة التدخل في الشأن العراقي”.

وقال المصدر إن “المقاتلين في صفوف هيئة الحشد الشعبي هم عراقيون وطنيون قدموا التضحيات الجسام للدفاع عن بلادهم وعن الشعب العراقي” بحسب قوله.

وتضم قوات الحشد الشعبي فصائل ذات غالبية شيعية مدعومة من إيران، وتعد أكثر من 60 ألف مقاتل وتشكلت في العام 2014 بعد فتوى جهادية من أكبر مرجعية شيعية لمواجهة تنظيم داعش.

ولفت مصدر في رئاسة الوزراء إلى أن تيلرسون والعبادي تطرقا إلى “الإجراءات الحكومية لفرض السلطة الاتحادية في كركوك إضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية”.

وتواجه الولايات المتحدة حاليا أزمة بين حليفيها في الحرب ضد تنظيم داعش، بعد تصاعد التوتر منذ نحو شهر بين بغداد وأربيل بسبب الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان العراق على انفصاله.

ورفضت الحكومة العراقية الاتحادية الاستفتاء الذي دعا إليه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، واستعادت أراضي كانت قوات البشمركة استولت عليها منها خلال السنوات الماضية.

وجدد تيلرسون في الرياض تأكيده على معارضة بلاده القوية للاستفتاء الكردستاني، قائلا إن توقيته قد يضر بالحرب ضد تنظيم داعش.

وقال الوزير الأمريكي إن تحركات الأسبوع الماضي العسكرية كانت “إعادة انتشار لقوات البشمركة” و”القوات العراقية”.

وأضاف: “نحن نحض بقوة الطرفين على العمل معا في بغداد لتطبيق الدستور العراقي”، مشيرا إلى أن “الشعب الكردي لا يزال لديه توقعات دستورية لم تتحقق بعد”.