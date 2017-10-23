مالية “الوفاق” توقف 100 ألف فرد من مزدوجي الرواتب في ليبيا

أوقفت وزارة مالية حكومة الوفاق الوطني الليبية أكثر من 100 ألف رقم وطني من مزدوجي الوظائف.

وتقول حكومة الوفاق إن “الازدواجية فيها تبدأ بوظفتين وتصل إلى 8 وظائف”.

وأوضحت وكالة الأنباء الليبية التابعة لحكومة الوفاق أن الوزارة تمكنت من إيقاف أكثر من 1700 رقم وطني لأشخاص تحت السن القانونية، وأيضاً 15 ألفاً من كبار السن والمتقاعدين، وذلك في المرحلة الأولى من تقرير وحدة عمل منظومة المرتبات بالرقم الوطني.

وأضافت أن منظومة الرقم الوطني وفرت بذلك قرابة 5 مليارات دينار سنوياً من بند المرتبات.

ويُنتظر أن تتابع الوزارة عملها، في انتظار إدخال باقي بيانات الذين لم يلتزموا بإحضار الرقم الوطني.

يشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة الليبي للعام 2016 كشف عن وجود 5825 خطيب مسجد وواعظا وموظفين آخرين لديهم إزدواجية في المرتبات.