القضاء الكردي يأمر بالقبض على مسؤولين عراقيين بتهمة “الاستهزاء بالإقليم”

أمر الادعاء العام في حكومة إقليم كردستان، الاثنين، عبر مذكرة قضائية، بالقبض على 11 مسؤولًا عراقيًا اتهمهم بـ”بالاستهزاء” بالإقليم.

وحسب المذكرة، فإن من بين المدعى عليهم نواب في البرلمان العراقي أبرزهم حنان الفتلاوي وحسن توران، إضافة إلى قيادات في ميليشيات الحشد الشعبي، أبرزهم الأمين العام لـ”عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي.

وذكرت قناة “رووداد” الكردية، أنها حصلت على مذكرة للادعاء العام في أربيل عاصمة إقليم كردستان، تفيد بوجود دعاوى قضائية ضد مسؤولين عراقيين.

وشملت الدعوى القضائية كلًا من النواب اسكندر وتوت وحسن توران وحنان الفتلاوي، وحنين قدو وسميرة الموسوي وعبدالرحمن اللويزي، ومحمد الكربولي ومحمد تميم ونيازي اوغلو، كما شملت المذكرة ريان الكلداني الأمين العام لحركة “بابليون”، وهي فصائل مسيحية تابعة للحشد الشعبي،.

بدورها، علقت “عصائب أهل الحق” على المذكرة، مؤكدة أن “الأولى بقضاء كردستان محاكمة مسعود بارزاني لخيانته الكرد والعراق”، على حد تعبيرها.

وقال رئيس كتلة “العصائب” في البرلمان العراقي النائب حسن سالم، إن “زعيم حركة العصائب قيس الخزعلي لا يعترف بالأوامر الصادرة من محكمة الإقليم”.