الجزائر.. تدمير مخبأ للمتشددين قرب الحدود وتحرير4 نساء ورضيع

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، تدمير قوات الجيش الوطني لمخبأ كان يستغله متشددون في بلدة “سلمى بن زياد” بولاية جيجل شرقي البلاد، وإلقاء القبض على 3 عناصر مسلحة تنتمي لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.

وبحسب البيان للوزارة أنه “جرى في وقت لاحق من العملية العسكرية بولاية جيجل، تحرير 4 نساء وطفل رضيع، حيثُ تم إخضاع المُحرّرين لرعاية طبية ونفسية، بعد العثور عليهم بوضعية صحية ونفسية صعبة”.

وخلال العملية التي جاءت عقب كمين نصبته وحدة عسكرية متخصصة بمكافحة الإرهاب، تمّ استرجاع أسلحة وكمية من الذخيرة الحربية، فيما أُلقي القبض على عنصر مسلح آخر بولاية باتنة شرقي البلاد.