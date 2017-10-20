الجزائر تتهم المغرب بنقل “الحشيش” إلى أفريقيا عبر خطوطه الجوية

اتهم وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، اليوم الجمعة، المملكة المغربية، بأنها “تنقل الحشيش إلى أفريقيا عبر خطوطها الجوية، وتتحايل على الأفارقة بواسطة فتح فروع مصرفية لتبييض الأموال”.

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها اتهام بهذا الحجم من قبل وزير بارز في الحكومة الجزائرية بحق المغرب وخطوطه الجوية.

وحوّل وزير الخارجية الجزائري خطابه أمام منتدى رجال الأعمال، الجمعة، لمحاكمة قطاع واسع من المستثمرين الذين يطالبون حكومتهم بتحرير مناخ الاستثمار أسوة بالمغرب التي تحولت إلى بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وناشطة أفريقياً.

وقال مساهل إن “المغرب الذي يصفه البعض كمثال ناجح للاستثمار في أفريقيا يقوم في الحقيقة بتبييض أموال الحشيش عبر فروعه البنكية في القارة”، مؤكداً أن “خطوطه الجوية لا تنقل فقط المسافرين، ولكنها تنقل الحشيش أيضا”.

وأشار الوزير إلى أن “الكثيرين يتحدثون عن المغرب وتواجده في أسواق الدول الأفريقية، لكن في الحقيقة المغرب لا شيء، فالجميع يعرف من هي المغرب، هي منطقة تبادل حر مفتوحة أمام الشركات الأجنبية لفتح مصانع وتوظيف بعض المغاربة”.

وخلص إلى أن “الجزائر ليست المغرب، والخطوط الملكية المغربية، لا تنقل فقط المسافرين عبر رحلاتها إلى دول أفريقية، وبعض القادة الأفارقة يعترفون بذلك”، على حد تعبيره.