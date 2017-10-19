القضاء العراقي يأمر باعتقال نائب رئيس إقليم كردستان

أصدر القضاء العراقي، اليوم الخميس، أمراً بإلقاء القبض على كوسرت رسول، نائب رئيس إقليم كردستان والأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، بعد ساعات من وصفه القوات العراقية بأنها قوة احتلال.

وذكر المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان صحافي، أن “محكمة تحقيق الرصافة في العاصمة بغداد أصدرت أمراً بالقاء القبض على كوسرت رسول على خلفية تصريحاته الأخيرة التي اعتبر فيها قوات الجيش والشرطة الاتحادية في محافظة كركوك قوات محتلة”.

وأوضح بيرقدار، أن “المحكمة اعتبر تصريحات رسول إهانة وتحريضا على القوات المسلحة وأن أمر القبض عليه صدر وفقا للمادة 226 من قانون العقوبات العراقي”.

وعلق المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني على مذكرة اعتقال رسول بقولها: “لا قيمة لها”.

وذكر المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد، سعدي بيره، في تصريح صحفي، أن”المذكرة لاتساوي فلساً”، مشيراً إلى أن “رسول عليه 3 مذكرات سابقة من هذا النوع بسبب تاريخه النضالي”.