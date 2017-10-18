ليبيا.. عودة حركة الطيران في مطار معيتيقة الدولي إلى طبيعتها

عادت حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، إلى طبيعتها اليوم الأربعاء، بعد إغلاق المطار وتعليق الرحلات لمرات متتالية في الساعات الـ 48 الماضية، بسبب معارك دارت في محيطه.

ومساء أمس أعلنت إدارة المطار تعليق الملاحة الجوية للمرة الثالثة في غضون يومين وإخلائه تماما من المسافرين والموظفين، بعد تجدد الاشتباكات المسلحة في محيطه، قبل أن تعلن في ساعات صباح اليوم عودة حركة الطيران.

ونشرت الصفحة الرسمية لمطار معيتيقة على “فيسبوك” جدول الرحلات المحلية والدولية من وإلى المطار مؤكدة أن “حركة الملاحة تسير بشكل اعتيادي اليوم”.

وفي بيان مقتضب، مساء الثلاثاء، أفاد المكتب الإعلامي للمطار أن تعليق الرحلات وإخلاء المطار يأتي “حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بعد تجدد الاشتباكات” في محيط المطار.

وصباح أمس الأول الإثنين، اندلعت معارك مسلحة قرب المطار، ما اضطر إدارته إلى تعليق الرحلات قبل أن تعلن في المساء عودة الملاحة.

واندلعت المعارك المسلحة في منطقة الغرارات المحيطة بالمطار بين “قوة الردع الخاصة” التابعة لحكومة الوفاق ومسلحين من المنطقة على خلفية مقتل شاب أثناء مداهمة قوة الردع لأحد الأماكن المعروفة بأنها من أوكار المخدرات في الغرارات.

وأمس الثلاثاء، أعلنت “قوة الردع” سيطرتها على كامل المنطقة التي أعلنتها رسميا منطقة عسكرية إلى حين إتمام تمشيطها بالكامل مؤكدة في بيان سقوط ثلاثة قتلى بينهم ضابط من القوة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتوقف فيها حركة الملاحة في مطار معيتيقة، ففي الخامس من يوليو/ تموز الماضي توقفت حركة الملاحة بعد أن شهدت المنطقة المحيطة به توترا أمنيا إثر سقوط قذيفة على أحد الشواطئ القريبة أودت بحياة مواطنين.