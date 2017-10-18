تقرير أمريكي: على واشنطن دعم مقترح “الكونفدرالية” لحل أزمة كردستان

اقترح مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، على بلاده حل أزمة كردستان العراق، عبر دعم “الكونفدرالية”، محذرًا في الوقت نفسه من دعم واشنطن للخطوة التي أقدم عليها الزعيم الكردي مسعود برزاني بالانفصال.

واعتبر المجلس، أن برزاني قبل النظام الكونفدرالي سابقًا، لكنه تصرف بتهور عندما قرر إجراء الاستفتاء الشهر الماضي.

وحث المجلس في تقرير صادر عنه، واشنطن، على عدم الانحياز لأي طرف عراقي ومساعدة الاكراد على قاعدة كونهم أكبر أقلية عرقية في العالم بعدد يتجاوز 35 مليون نسمة، ولكونهم أيضًا حلفاء دائمين للولايات المتحدة.

وقال، إن “على الولايات المتحدة نصح الأكراد بتأجيل إعلان الاستقلال، لأنهم يتمتعون بحكم ذاتي هو بمثابة استقلال، ويمكلون أيضًا قوة عسكرية التي تسمى البيشمركة، ولهم علم خاص ولغة”، مستغربًا من تهور برزاني الذي “كان هدفه تعزيز مركزه الشخصي ودعم حزبه ضد الأحزاب المنافسة في كردستان.”

وأضاف المجلس، أنه “ينبغي على الولايات المتحدة الدفع باتجاه إنشاء كونفدرالية على غرار البوسنة، وهو خيار كان البرزاني قد ألمح بقبوله، ويمكن التفاوض على أساسه بين بغداد وأربيل عبر وسيط نزيه كونها على علاقة جيدة مع الجانبين”.

واعتبر التقرير، أن “واشنطن لم تستطع منع الأزمة الكردية بسبب انشغالها في الحرب على تنظيم “داعش”، لكن يمكنها تسهيل التعاون والتواصل بين البيشمركة والقادة العسكريين العراقيين ؛من أجل تخفيف حدة التوتر والتوصل إلى صفقة سياسية كبرى بين بغداد وأربيل”.

وقال، إنه “يمكن للولايات المتحدة استخدام مساعداتها العسكرية كورقة ضغط بالتهديد بقطعها لأي طرف يرفض التنازل ،والتهديد أيضًا بمساعدة الأكراد عسكريًا في حال حاولت القوات العراقية الدخول لمناطق الأكراد مثل أربيل ودهوك والسليمانية”.