التحالف الدولي: تحرير أكثر من 90 % من الرقة السورية

أكد المتحدث باسم قوات التحالف الدولي لمحاربة “داعش”، العقيد رايان ديلون، أن قوات سوريا الديمقراطية، انتهت من تطهير قرابة 90 في المئة من الرقة السورية.

جاء ذلك في الموجز الصحافي الذي عقده ديلون، الثلاثاء من بغداد عبر دائرة تلفزيونية خاصة مع صحافيين في واشنطن.

وقال الضابط الأمريكي: “اليوم “داعش” تخسر قبضتها في سوريا، فبعد أكثر من أربعة أشهر من العمليات، فإن أكثر من 90 في المئة من الرقة قد تم تطهيرها”.

وتابع: “في سوريا كما في العراق، أصبح “داعش” معزولًا في أراضيه التي تتضاءل بشكل متسارع”.

على صعيد ذي صلة، قال ديلون إن لقاءً حصل بين الجانب الأمريكي والروسي حول تنظيم حركة الطائرات بالأجواء السورية قبيل أسبوع تقريبًا.

المسؤول العسكري لم يحدد في تصريحاته موعد اللقاء أو موقعه سوى أنه جرى خارج العراق وسوريا.

وأوضح ديلون أن الاجتماع ركز على تحديد مسارات الروس، والقوات الموالية للنظام، وقوات سوريا الديمقراطية باتجاه منطقة وادي نهر الفرات الأوسط.

كما بحث الإجراءات التي سيتم تطبيقها لمنع حدوث اشتباكات بين الجانبين عن طريق الخطأ.

وفي سياق آخر لفت المتحدث أن قوات التحالف الدولي ستعمل على دعم قوات الأمن العراقية في عملياتها ضد آخر معاقل “داعش” في قضائي “راوة” و”القائم” غربي محافظة الأنبار.

من جانبها قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ،هيذر ناورت، إن بلادها وحلفاءها سيحرصون على إزالة المخاطر التي قد تهدد حياة المدنيين لدى عودتهم للأماكن التي كان يسيطر عليها “داعش” بسوريا، مثل الأسلحة والألغام التي لم تنفجر.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها ناورت في موجز الثلاثاء الصحافي من واشنطن.

وأضافت: “بالنهاية، سنصل لمرحلة نبدأ معها بإزالة بعض الأنقاض حتى نصل إلى مرحلة إعادة الطاقة الكهربية مرة أخرى وتقديم الماء الصافي، وغيرها من الأشياء التي كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد فعلوها في الموصل”.