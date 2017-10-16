مستشار خامنئي: إيران أسست قواعد بالمنطقة لحماية حدودها من إسرائيل

قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية، إن إيران أسست لها قواعد محكمة في “حديقة الكيان الصهيوني الخلفية من أجل حماية حدودها من تهديدات تل أبيب”.

وأوضح ولايتي في تصريحات للصحفيين خلال ملتقى فكري يعنى بالمرشد خامنئي: “إن إيران رسمت خطوط حدودها على بعد مئات الكيلو مترات من حدودها”.

وأشاد ولايتي بسيطرة القوات العراقية الحكومية على أجزاء واسعة ومبان في محافظة كركوك، معتبراً أن “ما تحقق يؤكد هزيمة مشروع مسعود بارزاني”.

وبين مستشار خامنئي للشؤون الدولية أن “هزيمة الأكراد في كركوك أفشلت مؤامرة بارزاني”، مضيفاً أن “هدف بارزاني ومن خلفه الكيان الصهيوني كان السيطرة على آبار نفط كركوك”.

وتابع أنه “منذ سنوات لم ترفع أي أقلية أو مجموعة علم الكيان الصهيوني في المنطقة بهذا الاعتزاز، إذ إن هذه المسألة تبدو خطيرة جداً بالنسبة للأمن الإقليمي، لكن هذه المؤامرة انتهت عبر قوة الحكومة العراقية”.

ولفت ولايتي إلى أن هدف إيران تقوية ما أسماه بـ”محور المقاومة”، مشدداً على أن إيران لن تسمح بتواجد إسرائيلي قرب حدودها، في إشارة إلى تقارير تتحدث عن تواجد إسرائيلي في إقليم كردستان شمال العراق.