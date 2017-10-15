زعماء الأكراد يرفضون مطالب بغداد بإلغاء نتيجة التصويت على الاستقلال

رفض قادة أكراد العراق اليوم الأحد، مطالب الحكومة العراقية بإلغاء نتيجة التصويت على الاستقلال كشرط مسبق لإجراء محادثات لحل النزاع.

وقال هيمن هورامي مساعد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني على تويتر، إن القادة الأكراد الذين اجتمعوا لبحث الأزمة في بلدة دوكان الكردية جددوا عرضهم بحل الأزمة مع بغداد “سلميا”.

وحضر الاجتماع إلى جانب برزاني الرئيس العراقي فؤاد معصوم وهيرو طالباني أرملة الزعيم الكردي، والرئيس الراحل جلال طالباني الذي توفي هذا الشهر.

ورفض المشاركون في الاجتماع ما وصفوه “بالتهديدات العسكرية”، من القوات العراقية لمقاتلي البشمركة الأكراد وتعهدوا بالدفاع عن الأراضي الخاضعة لسيطرة الأكراد في حال وقوع أي هجوم.