مقاتلو داعش يغادرون الرقة مصطحبين معهم دروعاً بشرية

قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، إن مجموعة من مقاتلي تنظيم داعش غادروا مدينة الرقة السورية خلال الليل مصطحبين معهم مدنيين لاستخدامهم دروعا بشرية.

وأوضح المتحدث مصطفى بالي، أن قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف من فصائل كردية وعربية تدعمه الولايات المتحدة، تواصل القتال ضد فلول مقاتلي داعش الذين لا يزالون في المدينة.

وأضاف، أن المعركة مستمرة والليلة الماضية غادرت الدفعة الأخيرة من المقاتلين الذين وافقوا على الرحيل.

وقال عمر علوش، عضو المجلس المدني لمدينة الرقة السورية، إن بعض المقاتلين الأجانب وليس كلهم في تنظيم داعش، غادروا المدينة، اليوم الأحد، في إطار عملية اتفاق للانسحاب تم التوصل إليه مع فصائل مدعومة من الولايات المتحدة.

ولم يكشف علوش عن عدد المقاتلين الباقين في الرقة الذين تحاصرهم حاليًا قوات سوريا الديمقراطية في جيب صغير.