مقتل أكثر من 20 شخصًا في تفجير هز وسط مقديشو

أدى انفجار عربة مفخخة في شارع مكتظ في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت، إلى مقتل أكثر من 20 شخصًا، وفق مسؤول في الشرطة.

وقال المسؤول في الشرطة إبراهيم محمد: “تفيد المعلومات الأولية من أقسام الطوارىء بأنه تم انتشال أكثر من عشرين جثة من الشارع، ولا يزال عدد كبير تحت أنقاض المباني التي دمرها الانفجار”.

وقال المسؤول الأمني في الحكومة الصومالية محمد آدن: إن التفجير “وقع في جزء من المدينة يشهد ازدحامًا”، مضيفًا: “سُمع دوي انفجار هائل ناجم عن شاحنة محملة بالمتفجرات انفجرت أمام مدخل فندق على تقاطع كاي 5”.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الاعتداء، لكن حركة الشباب الإسلامية الصومالية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، غالبًا ما تشن هجمات واعتداءات انتحارية في مقديشو وضواحيها.