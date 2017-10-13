هجوم يؤدي إلى تدمير مخزن به أمصال طبية شرق سوريا

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إنها تلقت تقارير عن تعرض منشآت طبية في شرق سوريا لهجوم أدى إلى تدمير مخزن كان يحوى أكثر من 130 ألف جرعة من الأمصال المضادة للحصبة وشلل الأطفال.

وأضافت المنظمة إنه إذا تأكد ذلك فإن هذا الهجوم سيعرض آلاف الأطفال لخطر الإصابة بهذين المرضين الفيروسيين المعديين. ويمكن لهذين المرضين الانتشار بسرعة في مناطق الحروب.

وقالت اليزابيث هوف ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة “ندين بشكل قاطع هذه الأعمال. الأمصال ليست هدفا مشروعا للحرب”.

وقالت المنظمة إن التقارير التي تلقتها أفادت بتعرض غرفة لتبريد الأمصال في منشآت صحية في مدينة الميادين الواقعة قرب دير الزور في شرق سوريا لهجوم. ولم تقل المنظمة ما إذا كانت التقارير التي تلقتها قد أشارت إلى الجهة التي شنت الهجوم المذكور.

وكان المخزن يحوى 100 ألف جرعة من المصل المضاد للحصبة و35 ألف جرعة من المصل المضاد لشلل الأطفال بالإضافة إلى محاقن وأدوات أخرى.