المعلم: النزاع في سوريا يدخل “فصله الأخير”

المصدر: ا ف ب

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اليوم الأربعاء، إن النزاع المستمر في سوريا منذ أكثر من 6 سنوات دخل “فصله الأخير” بفضل الدعم الذي تتلقاه دمشق من حلفائها.

وقال المعلم لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” على هامش مشاركته في أعمال اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي التجاري في مدينة “سوتشي” الروسية إن “الأزمة في سوريا تدخل في فصلها الأخير بفضل التعاون مع روسيا الاتحادية وإيران والمقاومة اللبنانية وكذلك صمود الشعب السوري وبسالة قواتنا المسلحة”.

وتشن روسيا منذ عامين حملة جوية مساندة للقوات الحكومية في سوريا، مكّنتها من تحقيق سلسلة انتصارات على حساب الفصائل المعارضة وتنظيم “داعش” في محافظات عدة.

وتعد إيران من أبرز حلفاء النظام السوري وتقدم له منذ بدء النزاع دعماً عسكرياً واقتصادياً، كما يشارك حزب الله اللبناني منذ عام 2013 بشكل علني في القتال الى جانب الجيش السوري.

والتقى المعلم، اليوم الأربعاء، نظيره الروسي سيرغي لافروف، وبحث معه الوضع في سوريا، ووصف المعلم اللقاء بـ”البناء والمفيد”.

وشدد المعلم على “أهمية عقد اجتماع أستانا السابع حول سوريا وكذلك محادثات جنيف”.

وترعى كل من روسيا وايران، أبرز حلفاء دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة، محادثات سلام في استانا تم التوصل خلالها الى اتفاق على اقامة 4 مناطق خفض توتر في سوريا.

وتركز اجتماعات استانا على بحث تثبيت وقف اطلاق النار في سوريا، في حين تركز اجتماعات جنيف بين المعارضة والحكومة السوريتين برعاية الأمم المتحدة على بحث العملية السياسية.