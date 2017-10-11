مقتل شخص وإصابة 6 في هجوم استهدف مقر الشرطة بدمشق

قتل شخص وأصيب ستة آخرون بهجوم قرب مقر الشرطة بوسط العاصمة السورية دمشق اليوم الأربعاء، في ثاني هجوم من نوعه تشهده العاصمة هذا الشهر.

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية إن ثلاثة مهاجمين فجروا أنفسهم قرب مقر الشرطة بدمشق.

ونقل التلفزيون الرسمي عن وزارة الداخلية أن الانفجارات “أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين”.

وأضاف التلفزيون أن “مهاجمين انتحاريين حاولا اقتحام مركز قيادة الشرطة واشتبكا مع الحراس قبل أن يفجرا الأحزمة الناسفة عند المدخل”.

وذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة حاصرت المهاجم الثالث خلف المبنى حيث فجر نفسه في الشارع.

وفي وقت سابق هذا الشهر هاجم انتحاريون مركزا للشرطة في جانب آخر من العاصمة، ووردت أنباء آنذاك عن مقتل 17 شخصا، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن ذلك الهجوم.